Kars’ta toz taşınımı uyarısı

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Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede bugün başlayacağı ve 20 Nisan'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Şırnak’ta da dün valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun toz taşınımı nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.