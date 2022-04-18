Politika

Son bilanço açıklandı: 20 bin 600 Rus askeri öldü

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybettiği bildirildi.
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Kiev'e bağlı Rusaniv köyünde imha edilen bir Rus tankı (AFP)
Kiev'e bağlı Rusaniv köyünde imha edilen bir Rus tankı (AFP)
dünya Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 167 uçak, 147 helikopter, 790 tank, 2 bin 41 zırhlı araç, 381 top, 130 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1487 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 155 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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