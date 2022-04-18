Politika

ABD: Kuzey Kore’ye karşılık verilecek

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore ve ABD'nin, "Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine sorumlu ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" bildirdi.
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dünya ABD Güney Kore Kuzey Kore füze denemeleri

HABER MERKEZİ

Yonhap ajansının haberine göre, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Koreli mevkidaşı Noh Kyu-duk ile başkent Seul'da yaptığı görüşmede, Pyongyang'ın füze denemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin "tansiyonu yükseltici eylemlerine" ilişkin benzer endişelere sahip olduğunu dile getiren Sung Kim, iki ülkenin "Pyongyang'ın kışkırtıcı davranışlarına sorumlu ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.

Sung Kim, Washington'un, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un mayısta görevine başladıktan sonra kurulacak yeni dış politika ekibiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin dün, "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığı açıklanmıştı. Denemenin, Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekmişti. Böylelikle Kuzey Kore, yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.

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