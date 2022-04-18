Kerkük’teki toprak okullar kapatılıyor

KERKÜK (K24)

Irak Eğitim Bakanlığı, Kerkük’teki toprak okulların kapatılması hususunda karar aldı.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü, il genelinde terör örgütü DAİŞ’in saldırısına uğrayıp gerekli yenileme ve hizmetlerin ulaştırılmadığı toprak okulların kapatılmasına karar verdi.

Irak Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kerkük Eğitim Müdürü Abed Ali Hüseyin, Irak genelinde eğitimde ilk derecede yer aldıklarını kaydetti.

Hüseyin, toprak okulların kapanacağını dile getirdi.

Irak’ın resmi haber ajansına konuşan Hüseyin, Çin’in bir projesi kapsamında yeni okullar kurma planlarının olduğunu kaydederek, plana göre yapılacak okul yerinin tahsis edildiğini ifade etti.