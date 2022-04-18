Politika

Irak Dışişleri Bakanı ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller’i kabul etti.
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Irak Fuad Hüseyin Matthew Tueller ABD İran

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller’i kabul etti.

Görüşmede, Washington ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak’ta insan hakları konusu ele alındı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Irak’taki durumun yanı sıra yeni hükümetin kurulmasının önündeki engeller, Ukrayna savaşı ve bunun dünyadaki gıda güvenliğine etkisi ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler konuşuldu.

Görüşmede Hüseyin, Tahran ziyaretinin önemli bir kısmının nükleer müzakereler dosyasıyla ilgili olduğunu kaydederken, Tueller ise Irak’ın arabuluculuk rolünün önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak’ta insan hakları raporuyla ilgili araştırma yapmak üzere özel bir komisyon kurulacağını belirtildi.

 

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