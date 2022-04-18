Politika

Şengal’de Irak ordusu ile PKK arasında çatışma

Şengal’in Sinun nahiyesinde Irak ordusu ile PKK arasında çatışma çıktı.
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kürdistan PKK Şengal Irak ordusu Çatışma

ŞENGAL (K24)

Şengal’in Sinun nahiyesinde Irak ordusu ile PKK arasında çatışma çıktı.

K24 muhabiri, akşamüstü Irak ordusu ile PKK’liler arasında sert bir çatışmanın çıktığını kaydedetti.

K24’e konuşan çatışma bölgesindeki kaynaklar, PKK’lilerin bir grup Irak askerini otomobille kaçırdığını bildirdi.

Çatışmanın, Irak ordusunun Dekur anayolundaki bir kontrol noktasını ele geçirmek istemesi ve PKK’lilerin buna izin vermeyip silahla karşılık vermesiyle çıktığı bildirildi.

Çatışmanın yoğun bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

 

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