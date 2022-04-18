Başbakan’dan İngiltere'ye resmi ziyaret

LONDRA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüşmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Beraberindeki hükümet heyetiyle Londra’ya giden Başbakan Mesrur Barzani, havalimanında İngiliz yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

İngiltere ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, “Kürdistan Bölgesi ve Birleşik Krallık, uzun süredir devam eden dostlukla birbirine bağlıdır” dedi.

İngiltere ile teröre karşı işbirliği yaptıklarını kaydeden Başbakan, mültecileri ve yerinden edilmişleri desteklemek ve tüm Irak için barış ve ilerlemeyi desteklemek için işbirliklerinin olduğunu ifade etti.

Başbakan, “Ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmenin yollarını keşfetmek için bu hafta Londra'dayım” dedi.