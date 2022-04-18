Ninova’da eylem hazırlığındaki DAİŞ’li yakalandı

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Irak’ın Ninova vilayetinde Ramazan akşamlarında eylem yapma hazırlığı yapan terör örgütü DAİŞ mensubu birinin yakalandığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı İstihbarat ve Araştırma Ajansı ekiplerinin Ninova vilayetinde Ramazan akşamlarında terör eylemi yapma hazırlığında olan bir DAİŞ’liyi yakaladığını duyurdu.

Açıklamada, yakalanan DAİŞ’linin, örgütün Adalet Divani’nında çalıştığı ve Irak’a komşu ülkelerden Ninova’ya para transferi gerçekleştirmekle meşgul olduğu belirtildi.

Yakalanan DAİŞ’linin evinde bulunan bomba ve silahlara el konulduğu kaydedilirken, yakalanan teröristin Ramazan akşamlarında Ninova’da güvenlik güçleri ve halka yönelik eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu ifade edildi.