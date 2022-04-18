Reber Ahmed: Yeni Irak hükümetinin kurulması için acele edilmeli

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Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun Irak Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed, yeni Irak hükümetinin kurulması için acele edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, “Erken seçimler, daha iyi bir Irak için meşru talepler ve ödenen değerli bedellerin neticesinde oldu” dedi.

Ahmed, “Bu nedenle herkes seçim sonuçlarına saygı duymalı ve Irak sokağının beklentilerine cevap verecek hükümeti kurmak için acele etmeli” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Ahmed, daha sonra KDP, Şii Sadr Hareketi ve Sünni Siyade Koalisyonu’nun kurduğu Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.