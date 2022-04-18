Politika

PKK, Şengal’de kaçırdığı Irak askerlerini serbest bıraktı

PKK bugün Şengal’de kaçırdığı Irak askerlerini akşam saatlerinde serbest bıraktı.
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kürdistan PKK Şengal Irak ordusu Çatışma

ŞENGAL (K24)

PKK bugün Şengal’de kaçırdığı Irak askerlerini akşam saatlerinde serbest bıraktı.

K24 Şengal muhabiri, akşam üstü Irak ordusu ile PKK arasında Şengal’in Sinun nahiyesindeki çatışmanın sona erdiğini bildirdi.

Çatışmanın bir saat sürdüğü ve iki tarafın askeri yetkililerinin Xanesor’da 3 saat süren bir görüşme yaptığını belirtildi.

Görüşmenin adından PKK tarafından Irak askerlerinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Çatışmalarda, 2 Irak askeri, 3 PKK mensubu ve 1 sivilin yaralandığı kaydedilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞENGAL’DE IRAK ORDUSU İLE PKK ARASINDA ÇATIŞMA

K24 muhabiri, akşamüstü Irak ordusu ile PKK’liler arasında sert bir çatışmanın çıktığını kaydetmişti.

K24’e konuşan çatışma bölgesindeki kaynaklar, PKK’lilerin bir grup Irak askerini otomobille kaçırdığını bildirmişti.

Çatışmanın, Irak ordusunun Dekur anayolundaki bir kontrol noktasını ele geçirmek istemesi ve PKK’lilerin buna izin vermeyip silahla karşılık vermesiyle çıktığı bildirilmişti.

 

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