TSK’nın operasyonunda 1 asker yaşamını yitirdi

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir üsteğmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gitmişti.

Akar, Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesinde, gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflerin uçaklar tarafından ateş altına alındığını söylemişti.

Akar ayrıca, belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığını kaydetmişti.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtmişti.