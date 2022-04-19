Politika

ABD: Ukrayna'ya savunma yardımları sürecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD’nin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.
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ABD Jen Psaki ABD Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sağlamasının "öngörülemez sonuçları olabileceği" uyarısına karşı, "Rusya’nın boş tehditleri konusunda spekülasyon yapmayacağını" ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'ya silah yardımının "öngörülemez sonuçları olabileceğine" ilişkin nota verdiği iddialarının sorulması üzerine Psaki, şöyle konuştu:

"Bu konuda yorum yapmayacağım. Yani Rusya'nın boş tehditleri konusunda spekülasyon yapmayacağım. Şu an Başkan Joe Biden'ın en başından beri dediğini yapıp, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya ciddi savunma yardımı ve ekonomik destek sağlıyoruz. Bunu yapmayı da sürdüreceğiz."

Psaki, ABD'li bir heyetin Ukrayna'ya gitmesi durumunda bunu güvenlik sebepleri nedeniyle önceden duyurmayacaklarını ancak Biden'ın Ukrayna'ya gitme planı olmadığını kaydetti.

ABD'nin Ukrayna'daki büyükelçiliğinin gerekli önlemlerin alınmasının ardından Kiev'e dönmesini istediklerini dile getiren Psaki, ülkesinin Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini yineledi.

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