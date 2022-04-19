Ukrayna: Rusya doğudaki dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor

HABER MERKEZİ

Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya’nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.

Rusların ikinci hedefinin Kharkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya’nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yayınladığı video mesajında, artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını dile getirmişti.

PENTAGON: RUSYA TAKTİK TABUR SAYISINI 76’YA ÇIKARDI

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna’daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.

Yetkili, “Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna’daki Rus taktik taburların sayısı 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler” ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin tamamının Ukrayna’nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya’nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv’de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.

Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti.

Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya’nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.

ABD’nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna’nın dışında başlayacağını belirtti.

Rusya’nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor.