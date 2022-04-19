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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığına mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 65 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam 99 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Ayrıca Ankara’da FETÖ’nün “kamu mahrem yapılanması”na yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine FETÖ'nün askeri gizli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin, İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandığı belirtildi.(Kaynak: Ajanslar)