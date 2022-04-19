Irak: Türkiye’nin operasyonunu reddediyoruz

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan operasyonu reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Ahmed Sahaf, “Irak, bu operasyonu ülkenin egemenliği ve uluslararası yasaların yanı sıra, uluslararası anlaşmalar ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olarak görüyor” dedi.

Hükümetin, Irak topraklarının komşulara zarar verilmesi için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Sahaf, “Irak’ın uluslararası çelişkilerin hesaplaşma alanı olarak görülmesini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TSK tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtmişti.