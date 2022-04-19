Politika

Yeni Zelanda'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Yeni Zelanda'nın Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımları devreye sokacağı duyuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Yeni Zelanda Rusya yaptırım

HABER MERKEZİ

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Merkez Bankasının da aralarında olduğu 18 Rus finansal kuruluşuna yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Mahuta, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarını finanse eden kuruluşların hedef alındığını ve söz konusu kuruluşların Rusya'nın toplam bankacılık varlıklarının yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda, geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bazı üst düzey Rus yetkililere seyahat yasağı uygulamaya başlamış ayrıca Rusya'ya karşı bazı ithalat kısıtlamaları yürürlüğe koymuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv