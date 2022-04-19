Politika

Sadr: Türkiye’nin bombardımanı tekrarlanırsa sessiz kalmayız

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Türkiye’nin “Pençe Kilit Operasyonu”na tepki göstererek, bombardımanın tekrarlanması halinde sessiz kalmayacaklarını açıkladı.
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Irak Mukteda es-Sadr Türkiye operasyon tepki

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan operasyona tepki gösterdi.

Irak’ın egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Mukteda es-Sadr, bombardımanın tekrarlanması halinde sessiz kalmayacaklarını belirtti.

“Komşu Türkiye haksız ve nedensiz bir şekilde Irak topraklarını bombaladı” diyen Sadr, “Irak topraklarından kendisine yönelik bir tehdit varsa, bu tehdidin ortadan kaldırılması için Irak’la işbirliği sağlamalı. Irak güvenlik güçleri bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.

“Bu tekrarlanırsa buna sessiz kalmayız” ifadelerini kullanan Sadr, şunları kaydetti:

“Irak, tam egemenliğe sahip bir ülkedir, müdahale ve topraklarında güvenliğinin bozulmasını kabul etmediği gibi komşu ve dost ülkelere yönelik saldırıları da kabul etmez.”

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf da yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan operasyonu reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TSK tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

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