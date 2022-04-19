Politika

ENKS: PYD’ye bağlı grup KDP-S’nin ofisini yaktı

ENKS, PYD’ye bağlı Devrimci Gençlik adlı grubun KDP-S’nin Dirbêsiyê ofisini yaktığını açıkladı.
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kürdistan Rojava PYD Devrimci Gençlik

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı Devrimci Gençlik adlı grubun mensuplarının, Rojava’nın Dirbêsiyê kentinde Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosuna molotof kokteyli atarak ateşe verdikleri belirtildi.

Ofiste bulunan evrak ve belgelerin yandığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının komşular tarafından söndürüldüğü belirtildi. 

ENKS açıklamasının devamında, parti ofislerinin yakılmasının sorumluluğunun Demokratik Suriye Güçleri’nde (DSG) olduğunu bildirdi.  

Daha önce de ENKS ve KDP-S’nin Rojava’nın başka kentlerinde bulunan ofisleri yine PYD’ye bağlı güçlerce yakılmıştı.

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