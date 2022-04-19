Irak ordusu ile PKK arasında çatışma çıktı

ŞENGAL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre bugün Şengal Dağı’nın güneyindeki Giruzer nahiyesine bağlı Girzirk yerleşim yerinde PKK unsurları ile Irak ordusu arasında bir kez daha çatışma yaşandı.

Muhabirimiz, dün Giruzer nahiyesinde yaşanan çatışmanın ardından dün gece Dogr, Skiniye, Bab Şilo ve Um Diban bölgelerinde de çatışma yaşandığını aktardı.

PKK’nin Xanesor kasabasına giden tüm anayolları kapattığı ve caddelere barikatlar kurduğu öğrenildi.

Dün de Sinune nahiyesine bağlı Dikore yerleşim bölgesinde Irak ordusu ile PKK arasında çatışma yaşanmıştı. Bazı Irak askerleri PKK tarafından kaçırılmış, ardından serbest bırakılmışlardı.