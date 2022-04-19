Politika

Irak ordusu ile PKK arasında çatışma çıktı

Şengal’e bağlı Giruzer nahiyesinde PKK’liler ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PKK Irak ordusu Şengal

ŞENGAL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre bugün Şengal Dağı’nın güneyindeki Giruzer nahiyesine bağlı Girzirk yerleşim yerinde PKK unsurları ile Irak ordusu arasında bir kez daha çatışma yaşandı.

Muhabirimiz, dün Giruzer nahiyesinde yaşanan çatışmanın ardından dün gece Dogr, Skiniye, Bab Şilo ve Um Diban bölgelerinde de çatışma yaşandığını aktardı.

PKK’nin Xanesor kasabasına giden tüm anayolları kapattığı ve caddelere barikatlar kurduğu öğrenildi.

Dün de Sinune nahiyesine bağlı Dikore yerleşim bölgesinde Irak ordusu ile PKK arasında çatışma yaşanmıştı. Bazı Irak askerleri PKK tarafından kaçırılmış, ardından serbest bırakılmışlardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv