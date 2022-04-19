Politika

Rusya: Ukrayna'daki operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor

Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun bir sonraki safhasının başladığını açıkladı.
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dünya Sergey Lavrov Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor" açıklaması yaptı.

Lavrov, askeri operasyonun devam edeceğini belirterek, Rus kuvvetlerinin Donbas'ta yeni bir operasyon gerçekleştireceğini açıkladı.

Donetsk ve Luhansk'a değinen Lavrov, "Ukrayna'nın doğusundaki operasyon, daha önce de duyurulduğu gibi Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin tamamen kurtuluşunu hedefliyor. Özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor" açıklamasında bulundu.

MINSK ANLAŞMALARI VURGUSU

Lavrov, Batı'nın, Rusya'ya karşı Zelenski'yi kullandığını belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, işbirliği yapıp Minsk anlaşmalarını uygulamak için çaba gösterseydi, kriz uzun zaman önce çözülebilirdi" dedi.

Lavrov ayrıca, Kiev ve Çernihiv kuşatmasını hatırlatarak, "İyi niyet göstergesi olarak Çernihiv ve Kiev bölgelerindeki askeri düzenimizi değiştirmiştik. Ancak, bu takdir edilmedi, bunun yerine Bucha'da bir provokasyon yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Donbas savaşı için Rus birliklerinin taarruza hazırlandığını açıklamıştı. Rus tarafı ise bugün açıklamalarda bulunmuştu.

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