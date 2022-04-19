Kerkük’te DAİŞ’e karşı ‘Demir Çekiç’ operasyonu başlatıldı

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Irak federal polis gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük, Selahaddin ve Diyala arasındaki geniş çaplı alanda varlık gösteren terör örgütü DAİŞ’e yönelik başlatılan Demir Çekiç operasyonuna Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede DAİŞ mensupları tarafından kullanılan 3 sığınağın imha edildiği belirtilerek, operasyonda çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Operasyonla bölgenin DAİŞ’ten tamamen temizlenmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Vadi eş-Şay ve Vadi Zegetun bölgelerinde DAİŞ’lilerle güvenlik güçleri arasında çatışmanın yaşandığı bilgisi verildi.

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Irak federal polis gücü ve Haşdi Şabi güçleri tarafından ortak yürütüldüğü bildirilen açıklamada, DAİŞ mensuplarının bölgeden yok edilene kadar operasyona devam edileceği ifade edildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.