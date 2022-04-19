Politika

Fransa: Rus petrolüne ambargo uygulansın

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini söyledi.
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
avrupa Fransa Rus petrolü ambargo çağrı

HABER MERKEZİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı" diyen Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği röportajda Ukrayna'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini eleştirmiş ve "paralarını diğer insanların kanlarıyla kazandıklarını" söylemişti.

Moskova'dan yapılan ithalatın "çoktan sonlandırılmış olması gerektiğini" söyleyen Zelenskiy, Almanya ve Macaristan'ın adını özellikle vererek Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar kazanmasını sağlayan enerji ithalatına getirilerek yaptırımları engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

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