Politika

Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Sıkıyönetim Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, Zelenskiy'in gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu.

Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Zelenskiy'in, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.

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