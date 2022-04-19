Irak’tan operasyon nedeniyle Türkiye’ye nota

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Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK’nin Irak topraklarındaki varlığının, Türkiye ile PKK arasındaki bir anlaşma çerçevesinde olduğunu açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde PKK’ye gerçekleştirdiği Pençe Kilit isimli operasyona tepki olarak Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’in bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Irak Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Güney’in, Türkiye’nin Irak topraklarına yönelik sürekli ihlalleri nedeniyle bakanlığa çağrılarak protesto mektubu verildiği ifade edildi.

Son operasyonun Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Türkiye’nin Irak Büyükelçisi’ne sert dilli bir protesto mektubu verildiği bu tür ihlallerin durdurulmasının istendiği belirtildi.

Irak hükümetinin, Türkiye’den Irak topraklarındaki tüm askerlerini çekmesini istediğinin kaydedildiği açıklamada, bunun ulusal egemenliğe saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Irak’ın, Bağdat’la koordinasyon halinde atılmayan bu adımlardan ötürü Birleşmiş Milletler yasaları ve uluslararası yasalar çerçevesinde gerekli önlemleri alma hakkına sahip olduğunun ifade edildiği açıklamada, BM anlaşmasının 51’inci maddesine göre, yapılanan bağımsız bir ülkenin egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, PKK mensuplarının büyük çoğunluğunun Irak topraklarındaki varlığının Türkiye hükümetiyle PKK arasındaki anlaşma neticesinde olduğu kaydedilirken, Irak’ın egemenliğinin ihlalinin güvenlik sorunlarına ortak çözüm olmayacağı belirtildi.