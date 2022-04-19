Başbakan, İngiltere Devlet Bakanı ile bir araya geldi
LONDRA (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Londra temasları çerçevesinde İngiltere’nin Ortadoğu ve Asya işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile bir araya geldi.
Irak’taki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, yeni Irak hükümetini kurma çalışmaları ve Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkileri ilerletme fırsatları ele alındı.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tüm alanlardaki reformlarının da konuşulduğu görüşmede, İngiliz bakan, ülkesinin Kürdistan bölgesi Hükümeti’ne desteğini vurguladı.
Görüşmeye ilişkin Başbakan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı.
Başbakan, Milling'den önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.