Politika

Başbakan, İngiltere Devlet Bakanı ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Londra temasları çerçevesinde İngiltere’nin Ortadoğu ve Asya işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile bir araya geldi.
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kürdistan Amanda Milling Mesrur Barzani İngiltere Londra

LONDRA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Londra temasları çerçevesinde İngiltere’nin Ortadoğu ve Asya işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile bir araya geldi.

Irak’taki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, yeni Irak hükümetini kurma çalışmaları ve Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkileri ilerletme fırsatları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tüm alanlardaki reformlarının da konuşulduğu görüşmede, İngiliz bakan, ülkesinin Kürdistan bölgesi Hükümeti’ne desteğini vurguladı.

Görüşmeye ilişkin Başbakan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı.

Başbakan, Milling'den önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

 

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