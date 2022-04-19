Başkan Barzani’den Çarşema Sor mesajı

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin dini yılbaşı olarak kabul edilen “Çarşema Sor” her yıl nisan ayının 13'ünü izleyen ilk çarşamba kutlanıyor.

Başkan Mesud Barzani, Çarşema Sor vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Kürdistan’daki ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimin bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum; mutluluk ve neşe diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ezidilerin Kürdistan halkının gerçek bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Barzani, “Ezidi kardeşlerimin yaşadıkları acıları hissediyorum ve onların taleplerini tüm gücümüzle destekliyorum” dedi.

Ezidi Kürtlerin bir an önce ve özgürce topraklarına dönmesini umduklarını kaydeden Başkan Barzani, Ezidilerin yaralarının sarılması için birlikte çalışmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

“Kürdistan birlikte yaşamın ülkesidir” diyen Başkan Barzani, bu zenginliğin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Barzani, “Tüm bayram ve etkinliklerinizin mutluluk ve huzur içinde geçmesini umuyor, müreffeh kalmanızı diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Çarşema Sor nedeniyle yarın Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm resmi kurum ve okullarda tatil ilan edildi.

Tatil kararı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin resmi gazetesinde yayımlandı.