Konya’da Kürt aileye yönelik saldırının duruşması ertelendi

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Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmasına, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile katliamdan önce aynı aileye yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Lütfi ve Ali Keleş, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti. Katil zanlısı Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini iddia etti.

Altun, kendisine sorulan soru üzerine, olay tarihinde kullandığı cep telefonunu 3-4 aydır, hattını ise 10 yılı aşkın süredir kullandığını belirtti.

Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, katliamdan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a katliam günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu.

Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunları olduğunu iddia etti.

Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Dosya kapsamında, bu eylemin ırkçı saikle gerçekleştirildiğine dair tek bir somut delil yoktur. Ayrıca katil zanlısının azmettirildiğine dair de en ufak bir somut delil yoktur. Bu nedenle katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, olay öncesi ve sonrasında olay yerinde görülen bir aracın ruhsat sahibinin araştırılmasına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesi için ilgili sosyal medya platformlarının sağlayıcılarının bulunduğu ülkelere talepte bulunulmasına, sanıkların cezaevinde ziyaretçilerle yaptığı görüşmelerin kayıtlarının incelenmesine, Altun'un bankalardan çektiği kredilerin ve telefon görüşmelerinin araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma 28 Haziran’da görülecek.

7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI

Söz konusu saldırıların ardından 30 Temmuz 2021 Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.