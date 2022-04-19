Politika

Başbakan İngiltere Enerji Bakanı ile görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Londra temasları çerçevesinde İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kwasi Kwarteng İngiltere

LONDRA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Londra temasları çerçevesinde İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng ile bir araya geldi.

Görüşmede, enerji ve ticaret alanı başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınırken, Kürdistan Bölgesi’nde banka sistemindeki reformların önemine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin enerji alanındaki gelişiminin konuşulduğu görüşmede, İngiliz şirketlerin bankacılık, enerji ve temiz enerji tecrübelerinden yararlanılmasının öneminin altı çizildi.

Görüşmede, çevre kirliliğiyle mücadele konusu da ele alındı.

Başbakan, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere’nin Ortadoğu ve Asya işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile de bir araya gelmişti.

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