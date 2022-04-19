ABD, 90 ülkeye Covid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

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CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin” uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin “Özel durumlar/seyahat etmeyin” şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.

3. seviye kategorisinde İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Türkiye, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.

BEYAZ SARAY: TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI KARARI HAYAL KIRIKLIĞI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Dün, Florida'nın Tampa şehrinde Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin, "CDC’nin toplu taşımada maske zorunluluğunu uzatan kararının CDC'nin yetkilerini aştığı" yönünde hüküm vermesinin ardından ülkedeki 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı.

Psaki konu için, "Bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir karar. CDC, toplu taşımada maske takılmasını önermeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan da Twitter hesabından, "Hava yollarında artık maske zorunluluğu yok. Özgürlük" paylaşımında bulundu.

Söz konusu karara Cumhuriyetçi kanattan destek gelirken, liberal kesim kararı "sağlık riski" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

ABD'DE COVID-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 989 BİNE YAKLAŞTI

Bu arada Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 687 bin 521 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 988 bin 939'a çıktı.

California, 9 milyon 160 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 791 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 89 bin 697 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 862, Florida'da ise 73 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,2'sine en az bir doz, yüzde 70,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 219 milyona yakın kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.