Başbakan’dan Çarşema Sor mesajı: Ezidilerin haklarını desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin yılbaşı olan Çarşema Sor’un gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“Ezidilerin yılbaşının (Çarşema Sor) gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerime en sıcak tebriklerimi sunuyorum” diyen Başbakan Mesrur Barzani, bayramın barışçıl ve güzel bir hava kutlanmasını umduğunu dile getirdi.

Ezidi Kürtlerin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Başbakan, Irak hükümeti ve uluslararası toplumla birlikte Şengal ve çevresinin durumunun normalleşmesi için çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Yasal olmayan silahlı grupların Şengal’den çıkmasının önemine vurgu yapan Başbakan, söz konusu silahlı grupların Şengal ve çevresinin güvenlik ve istikrarı için sorun teşkil ettiğini belirtti.

Başbakan, silahlı gruplar nedeniyle Şengal’in yeniden inşa edilemediğini ve göçzedelerin evlerine dönemediğini ifade etti.

Öte yandan, Çarşema Sor nedeniyle yarın Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm resmi kurum ve okullarda tatil ilan edildi.

Tatil kararı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin resmi gazetesinde yayımlandı.