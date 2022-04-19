Politika

Başbakan, İngiltere’nin Kürt bakanıyla görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere kabinesinin Kürt üyesi Eğitim Bakanı Nedim Zehawi ile görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Nedim Zehawi İngiltere Londra

LONDRA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Eğitim Bakanı Nedim Zehawi ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Londra temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere kabinesindeki tek Kürt olan Eğitim Bakanı Nedim Zehawi ile görüştü.

Eğitim ve öğretim konularının konuşulduğu görüşmede, toplumun ilerlemesinin eğitimin önemi ve İngiltere’nin eğitim tecrübesinden istifade edilmesi ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’nde eğitim-öğretim alanındaki reformların desteklenmesine vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde eğitim kalitesinin artırılması ve üniversitelerin bilim seviyelerinin yükseltilmesi üzerinde duruldu.

 

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