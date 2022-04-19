Başbakan, Irak’ın Londra Büyükelçisi Sadr ile bir araya geldi

LONDRA (K24)

Resmi ziyaret kapsamında Londra’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ın Bağdat Büyükelçisi ve Başbakan Adayı Muhammed Cafer es-Sadr ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ın Londra Büyükelçisi Muhammed Cafer es-Sadr ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra yeni hükümetin kurulmasına yönelik çabalar ele alınırken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki sorunların anayasal çerçevede köklü çözümünün önemine vurgu yapıldı.

Başbakan, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve çok sayıda İngiltereli bakanla bir araya gelmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın amcasının oğlu olan Cafer es-Sadr, KDP, Sadr Hareketi ve Siyade Koalisyonu’nun oluşturduğu ittifak tarafından Irak Başbakanlığına aday gösterilmişti.