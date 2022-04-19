DAİŞ’ten Qeretepe’de saldırı: Ölü ve yaralılar var

ERBİL (K24)

K24'ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Xaneqin'e bağlı Qeretepe'de bulunan Irak ordusuna ait üsse DAİŞ mensuplarınca saldırı geçekleşti.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre saldırı sonucu 4 Irak askeri yaşamın yitirdi, 4’ü de yaralandı.

Ayrıca DAİŞ mensuplarının bu akşam başka bir noktada da Irak ordusuna ait üsse saldırı planı yaptığı ancak askerlerin DAİŞ’lileri fark etmesiyle saldırının gerçekleşemediği kaydedildi.