Politika

DAİŞ’ten Qeretepe’de saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının Qeretepe’de Irak ordusuna ait bir üsse düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Qeretepe xaneqin DAİŞ Irak ordusu saldırı

ERBİL (K24)

K24'ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Xaneqin'e bağlı Qeretepe'de bulunan Irak ordusuna ait üsse DAİŞ mensuplarınca saldırı geçekleşti.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre saldırı sonucu 4 Irak askeri yaşamın yitirdi, 4’ü de yaralandı.

Ayrıca DAİŞ mensuplarının bu akşam başka bir noktada da Irak ordusuna ait üsse saldırı planı yaptığı ancak askerlerin DAİŞ’lileri fark etmesiyle saldırının gerçekleşemediği kaydedildi.

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