Politika

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı’yla görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani İngiltere Londra Liz Truss

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temasları devam ediyor.

Başbakan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümetinin oluşturacağı yeni kabine çabalarından, bölgedeki son gelişmelerden ve Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden söz ettiklerini kaydetti.

Başbakan, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin yanı sıra iki taraf arasında devam eden sorunların anayasal temelde çözüme kavuşmasının da toplantının diğer gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

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