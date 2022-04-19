Johnson’ın ofisi: Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri genişletmek için fırsat oluştu

LONDRA (K24)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için fırsatın oluştuğu belirtildi.

Johnson’ın ofisi, İngiltere Başbakanı ile Başbakan Mesrur Barzani’nin görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Downing Street’ten yapılan açıklamada, İngiltere ile Kürdistan Bölgesi’nin tarihi bir ilişkiye sahip olduğu kaydedilirken, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi için fırsat oluştuğu bildirildi.

İkilinin görüşmesinde İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerden bahsedildiğinin bildirildiği açıklamada, Londra’nın Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümetiyle uzun ve tarihi bir ilişkisinin olduğu vurgulandı.

Ticaret ve yatırım alanlarındaki dostluğu genişletmek için önemli bir fırsatın oluştuğunun kaydedildiği açıklamada, görüşmede, bölge güvenliğinin gündeme geldiği ve İngiltere Başbakanı’nın Irak’ın istikrarı ve DAİŞ’e karşı operasyonlara yönelik desteğini dile getirdiği belirtildi.