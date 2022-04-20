Politika

MSB açıkladı: Operasyon sırasında 1 asker daha hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik başlatılan operasyonda 1 askerin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan MSB tsk asker operasyon

HABER MERKEZİ

MSB tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında roketatarlı saldırı sonucu 1 piyade teğmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

Dünkü açıklamada ise 1 üsteğmenin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TSK tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv