MSB açıkladı: Operasyon sırasında 1 asker daha hayatını kaybetti

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MSB tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında roketatarlı saldırı sonucu 1 piyade teğmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Dünkü açıklamada ise 1 üsteğmenin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün TSK tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komando ve bordo berelilerin karadan sızdığını söyleyen Akar, operasyonun planlanan şekilde devam ettiğini belirtmişti.