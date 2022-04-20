Politika

Ukrayna: 1 uçak, 1 helikopter, 1 SİHA, 5 İHA, 1 füze düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın 1 uçağını, 1 helikopterini, 1 silahlı insansız hava aracını (SİHA), 5 insansız hava aracını (İHA) ve 1 seyir füzesini düşürdüklerini bildirdi.
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Kharkiv'de düşürülen bir Rus helikopteri (AFP)
Kharkiv'de düşürülen bir Rus helikopteri (AFP)
dünya Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin mevcut yerli ve yabancı yapımı uçaksavar füzeleri ile uçaksavar silahları kullanarak giderek daha fazla düşman hava hedeflerini yok etmeye devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte Rus işgalcilerin 9 hedefinin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya ait 1 uçak (büyük ihtimalle Su-34 tipi uçağı), 1 A-52 Alligator tipi helikopteri, 1 SİHA, 5 İHA ve 1 seyir füzesi düşürüldü" denildi.

Savaşın 55’inci gününe girilirken, Rusya ülkenin doğusunda saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

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