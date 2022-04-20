Bursa’da cezaevi aracının geçişi sırasında patlama
HABER MERKEZİ
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor" dedi.
Bursa’da gardiyanları taşıyan servisin geçişi sırasında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında pic.twitter.com/JUqwQYQl7D— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 20, 2022