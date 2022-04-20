Politika

Bursa’da cezaevi aracının geçişi sırasında patlama

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Bursa cezaevi aracı Patlama

HABER MERKEZİ

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv