Uzmanlar: PKK’nin bağımsız bir siyasi söylemi yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne yönelik ekonomik ve siyasi baskılara maruz kalırken Süleymaniye gelirlerine el konulması ve hazineye aktarılmasına izin verilmiyor. Diğer yandan PKK’nin sınır bölgelerinde Türkiye’ye operasyon için gerekçe sunması nedeniyle binlerce sivil zarar görüyor.

Uluslararası ilişkiler alanında uzman isimler, bütün bu baskıların ve PKK’nin faaliyetlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne karşı planlı bir şekilde hareket edildiğini ifade ediyor.

Uzmanlar; KDP, Sadr Hareketi ve Siyade İttifakı tarafından yeni Irak hükümetinin kurulması amacıyla oluşturulan üçlü koalisyonun çözüm için çaba gösterdikçe PKK ve diğer çevrelerin, Kürdistan Bölgesi’ne baskı kurmaya çalıştığını kaydetti.

K24’e konuşan siyasi analist Saman Sorani, “Üçlü koalisyon, egemenliğini sağlaması için çaba gösteriyor ki bu, 2003 sonrası Irak’ta oluşan denkleme karşıdır. Bölgesel güçler Irak üzerinde en geniş şekilde nüfuz sağladılar ve tek taraflı çıkarları için çalışıyorlar. Ancak şu an buna son verilmesi için çaba sarf ediliyor” diyor.

Sorani, üçlü ittifak yönetim biçiminin değişmesi için çaba gösterdikçe Kürdistan Bölgesi üzerindeki baskıların artacağına dikkat çekerek, “Ayrıca Irak’ta çoğunluk hükümetinin kurulmasından yana olan taraflara da baskı uygulayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi üzerinde içerden veya dışardan baskılar olunca eş zamanlı olarak PKK de sınır bölgelerindeki istikrarı bozuyor. Şimdi de Süleymaniye’de gelirlere el konularak hükümetin hazinesine aktarılmasına engel olunuyor. Diğer yandan Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne yönelik ciddi baskılar söz konusu. PKK de her zaman olduğu gibi Türkiye’ye operasyon için gerekçe sunuyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Sersam Xelil, “PKK’nin bağımsız bir siyasi söylemi yok. Kendi çıkarları için gösterdiği çabanın yarısını ulusal sorunlar için göstermiyor” diye konuştu.