Politika

Diyarbakır merkezli 6 ilde operasyon

Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan Diyarbakır gözaltı PKK

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör ve istihbarat şube müdürlüklerince PKK’nin mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Celalettin Birtane'nin de olduğu öğrenildi.

12 Nisan'da da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 46 kişi gözaltına alınmıştı.

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