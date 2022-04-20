Politika

Almanya: NATO topraklarını savunmaya hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, acil bir durumda İttifak’a (NATO) ait toprakların her santimetrekaresini savunacaklarını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Bakan Baerbock, Baltık ülkelerine ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Letonya, Estonya ve Litvanya'ya daha fazla destek sözü vererek "Acil bir durumda İttifak’a ait ortak topraklarımızın her santimetrekaresini savunacağız" dedi.

Almanya'nın ortaklarının güvenliğini sağlamak için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Baerbock; silah, mali destek ve diğer sert yaptırımlarla Ukrayna'yı hayatta kalma mücadelesinde kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

PUTİN’E TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insan hayatına, uluslararası hukuka, kendi halkının yaşam ve kalkınma fırsatlarına saygısı olmadığını kaydeden Baerbock, Putin'in Avrupa güvenlik mimarisinin büyük bölümünü de yok ettiğini belirtti.

Avrupa'daki güvenliğin yeniden düzenlenmesine katkı sağladıklarını dile getiren Baerbock bu sayede ittifak üyelerinin Almanya'ya güvenebileceğinin altını çizdi.

Baerbock, Baltık ülkelerinin, yıllardır enerji arzının güvenliğine ve savunmaya yatırım yaptığına dikkati çekerek bunun nedeninin, bu ülkelerin yıllardır Rusya'ya endişeli yaklaşması olduğunu kaydetti

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