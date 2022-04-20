Cizre voleybol takımı Avrupa kupalarına katılıyor

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İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediyespor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.

Dünkü maçın ardından taraftarlarıyla büyük sevinç yaşayan Cizre Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmanın coşkusunu yaşadı.

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, başarıda emeği olan herkesi tebrik ederek, "Bu bizim için çok büyük bir başarı, belki hayal edemediğimiz bir başarı. Herkes bizim düşmemizi beklerken biz Avrupa ligine katılıyoruz" diye konuştu

Takımın başantrenörü Nuri Şahin ise bu başarıyı yakalamak için çok çalıştıklarını ve bunda herkesin emeği olduğunu kaydetti.

Şahin, "Çıktığı ilk yılda böyle bir başarıya sahip olmak bize nasip oldu. Çok güzel bir duygu, herkese hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından sporcular ve protokol galibiyet pozu verdi.