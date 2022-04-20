Spor

Cizre voleybol takımı Avrupa kupalarına katılıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
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kürdistan Cizre voleybol takımı Avrupa kupaları

HABER MERKEZİ

İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediyespor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.

Dünkü maçın ardından taraftarlarıyla büyük sevinç yaşayan Cizre Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmanın coşkusunu yaşadı.

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, başarıda emeği olan herkesi tebrik ederek, "Bu bizim için çok büyük bir başarı, belki hayal edemediğimiz bir başarı. Herkes bizim düşmemizi beklerken biz Avrupa ligine katılıyoruz" diye konuştu

Takımın başantrenörü Nuri Şahin ise bu başarıyı yakalamak için çok çalıştıklarını ve bunda herkesin emeği olduğunu kaydetti.

Şahin, "Çıktığı ilk yılda böyle bir başarıya sahip olmak bize nasip oldu. Çok güzel bir duygu, herkese hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından sporcular ve protokol galibiyet pozu verdi.

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