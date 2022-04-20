Politika

Norveç Ukrayna’ya 100 uçaksavar füze gönderdi

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.
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dünya Norveç Ukrayna Mistral hava savunma füzesi

HABER MERKEZİ

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderildiği belirtildi.

Norveç'in yeni Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah olduğunu ifade etti.

Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.

Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna’ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.

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