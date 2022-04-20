Bahçesine cesetlerin gömüldüğü kilisenin papazı: Bu bir soykırım

Azad Altun / BUÇA (K24)

Rus askerlerinin çekilmesi sonucu sokaklarda ve caddelerde yatan onlarca Ukraynalının ceset görüntüleriyle hafızalara kazınan Buça’da; bir yanda yapılanların savaş suçu sayılması tartışılırken, diğer yandan cesetler toplu mezarlardan çıkarılmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hem Putin hem de Rusya’nın savaş suçları mahkemesinde yargılanmasını talep etmişti. Akabinde ABD ve Avrupa Birliği konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve yaşananların bir soykırım olup olmadığıyla ilgili hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Bahçesinden cesetler çıkarılan ve hala bu konuda çalışmaların devam ettiği Buça’daki Aziz Andreas Kilisesi Papazı Andrey Galavin, kilisenin bahçesindeki toplu mezarların nedenini K24’e anlattı:

“Cadde ve sokaklarda çok fazla sivil insan cesedi vardı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Buça Belediyesi de bir çözüm arıyordu. Sonrasında ilk kez 10 Mart’ta 67 sivilin cesedi kilisenin bahçesine gömüldü. Bu toplu mezar Buça Belediyesi tarafından kazıldı. Çünkü ortalıkta pek kimse yoktu ve yakınları tarafından gömülemedikleri için de cesetler dışarıda çürümeye yüz tutmuştu. Hristiyanlıkta cesetlerin açıkta durması günahtır, bu yüzden biz de böyle bir çare düşündük ve mecburen cesetleri kilisenin bahçesinde yan yana gömdük. Cesetler, Buça Belediyesi, mezarlık görevlileri ve hastane çalışanlarının ortak gayretiyle sokaklardan toplandı ve burada birlikte gömüldü.”

Papaz Galavin “Eğer sivil insanlar suçsuz ve sebepsiz bir şekilde katlediliyor, işkenceye maruz kalıyor, kadınlar tecavüze uğruyor ve sonrasında da acımasız bir şekilde öldürülüyorsa, bunu tarif edecek tek kelime soykırımdır” diyor ve ekliyor:

“Çok sayıda sivil insan gördük, elleri arkadan bağlı gözleri kapalı ve kafalarına sıkılan bir kurşunla öldürülmüşler. Kadınlara tecavüz edilmiş ve birçoğu öylece katledilmiş. Sivillerin cesetleri sokaklarda boylu boyunca uzanıyordu. Hepsi de suçsuz sivil insanlardı. Bunun adı soykırımdır, başka bir tarifi yok. Ben kendim bu toplu mezardan bir kadın ve iki küçük çocuğunun cesedini çıkardım.”

Papaz Andrey Galavin yaşadıkları acıların tüm dünya tarafından dikkate alınması gerektiğini şu sözlerle dile getiriyor:

“Kırım işgal edildi dünya ses çıkarmadı, Donbas işgal edildi yine kimse ses etmedi. Eğer dünya bu defa Buça’da yaşananlara da gözlerini kapatırsa şu bilinmeli ki bu olayların devamı gelir ve yakında bütün Avrupa’da benzer manzaralarla karşılaşabiliriz. Burada çocuklar ölüyor, kadınlar, siviller katlediliyor. Hristiyan ya da Müslüman fark etmiyor, hepsi aynı trajediyle yüz yüze. Bu yüzden tüm dünyayı Ukrayna’daki bu felaketin bir an evvel durması için sesini yükseltmeye davet ediyorum.”