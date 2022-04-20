Politika

AB Konseyi Başkanı: Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, “Tarih burada (Borodyanka kenti) işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır” dedi.
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dünya AB Komisyonu Charles Michel Ukrayna Borodyanka savaş suçları

HABER MERKEZİ

Michel, Twitter hesabından Borodyanka'da incelemelerde bulunduğuna ve bir Ukraynalı yaşlı kadınla kucaklaştığına dair fotolar paylaştı.

Michel paylaşımlarına, "Borodyanka da Buça ve Ukrayna'daki diğer birçok şehir gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olmaz" notunu düştü.

Charles Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmesi bekleniyor.

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