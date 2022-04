AB Konseyi Başkanı: Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacak

HABER MERKEZİ

Michel, Twitter hesabından Borodyanka'da incelemelerde bulunduğuna ve bir Ukraynalı yaşlı kadınla kucaklaştığına dair fotolar paylaştı.

Michel paylaşımlarına, "Borodyanka da Buça ve Ukrayna'daki diğer birçok şehir gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olmaz" notunu düştü.

Charles Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmesi bekleniyor.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe