Başbakan, İngiltere Devlet Bakanı Quin ile görüştü

LONDRA (K24)

Resmi ziyaret kapsamında Londra'da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin ile bir araya geldi.

İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede İngiltere’nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlardan övgüyle söz ederek, ülkesinin terörle mücadelede Peşmerge’ye destek olmaya hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’ne desteklerinden ötürü İngiltere’ye teşekkür ederek, İngiltere ve Uluslararası Koalisyon’la işbirliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan, söz konusu işbirliğinin terörle mücadele ve Irak ile bölgenin güvenlik ve istikrarı gerekli olduğunu bildirdi.

Başbakan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve çok sayıda bakanla bir araya gelmişti.