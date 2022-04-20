Politika

Biden: Artan fiyatların sorumlusu Putin’dir

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu savundu.
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ABD Joe Biden Rusya Vladimir Putin Ukrayna Akaryakıt fiyatları

HABER MERKEZİ

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Covid-19 ve Vladimir Putin'dir" görüşünü paylaştı.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydeden Biden, "Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu" ifadesini kullandı.

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.

 

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