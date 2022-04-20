Politika

Başbakan İngiltere İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Priti Patel İngiltere Londra

LONDRA (K24)

Resmi ziyaret çerçevesinde Londra’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir araya geldi.

Görüşmede İngiltere İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Londra ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede İngiltere hükümetine destek ve işbirliğinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

Patel, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile güvenlik, yasa dışı göç ve örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, insan kaçakçılığı yapan gruplarla mücadelede yasal önlemler alınmasının önemine vurgu yaparak, istikrarsızlık, güvenlik sorunları ve terör saldırılarının göçün artmasının nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv