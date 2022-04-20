Başbakan İngiltere İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

LONDRA (K24)

Resmi ziyaret çerçevesinde Londra’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir araya geldi.

Görüşmede İngiltere İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Londra ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede İngiltere hükümetine destek ve işbirliğinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

Patel, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile güvenlik, yasa dışı göç ve örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, insan kaçakçılığı yapan gruplarla mücadelede yasal önlemler alınmasının önemine vurgu yaparak, istikrarsızlık, güvenlik sorunları ve terör saldırılarının göçün artmasının nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.