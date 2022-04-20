Başkan Barzani’den Irak’taki siyasi süreçle ilgili mesaj
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yayımladığı mesajında Irak’taki siyasi sürece değindi.
Başkan Barzani, siyasi partilerin özgür iradelerinden ve ulusal kararlarından emin olması gerektiğini söyledi.
Partilerin ulusal kararlarında emin olduklarında krizin sona ereceğini belirten Başkan Barzani, bununla birlikte siyasi tıkanıklığın da ortadan kalkacağını ifade etti.
حينما تتيقن الاطراف السياسية باستقلال ارادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الازمة و يزول الانسداد السياسي.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 20, 2022