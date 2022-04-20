Politika

Başkan Barzani’den Irak’taki siyasi süreçle ilgili mesaj

Irak’taki siyasi durumla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Barzani, siyasilerin ulusal kararları konusunda emin olduklarında krizin sona ereceğini vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Irak siyasi süreç

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yayımladığı mesajında Irak’taki siyasi sürece değindi.

Başkan Barzani, siyasi partilerin özgür iradelerinden ve ulusal kararlarından emin olması gerektiğini söyledi.

Partilerin ulusal kararlarında emin olduklarında krizin sona ereceğini belirten Başkan Barzani, bununla birlikte siyasi tıkanıklığın da ortadan kalkacağını ifade etti.

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