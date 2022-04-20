Şengal’de Irak ordusu ile PKK arasındaki kriz devam ediyor

ŞENGAL (K24)

Şengal’de Irak ordusu ile PKK arasında yaşanan krizin devam ettiği bildirildi.

K24’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Şengal’den bir kaynak, 2 gün önce Şengal’de Irak ordusu ile PKK arasında yaşanan çatışmanın ardından tarafların anlaşmaya vardığını, ancak taraflar arasındaki krizin devam ettiğini belirtti.

Krizin PKK’nin anlaşmaya uymamasından kaynaklandığını kaydeden kaynak, Sinun nahiyesindeki halkın tedirgin bir durumda olduğunu ifade etti.

PKK mensuplarının Xanesor’a giden tüm yolları kapattığını bildiren kaynak, PKK’nin kendi gücünü bölgedeki diğer güçlere ve Şengal halkı dayatmak istediğini dile getirdi.

Irak ordusunun PKK’nin eylemlerini kabul etmediğini kaydeden kaynak, PKK’nin Siba Şeyh Xıdır bölgesinde bir genci kaçırmak istediğini ancak halkın buna tepki gösterdiğini ve sivillerin olduğu bölgelerdeki askeri noktaların taşınması için PKK’ye 24 saat süre verdiğini ifade etti.

2 gün önce Irak ordusu ile PKK arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından taraflar arasında varılan 3 maddelik anlaşmada, PKK’nin sivillerin yaşadığı bölgelerdeki askeri noktalarını taşıması, ana yollardaki askeri kontrol noktalarını Irak ordusuna devretmesi ve kendi gücünü Irak ordusuna dayatmaması gerektiği bildirilmişti.

Ancak PKK’nin şu ana kadar anlaşma maddelerine uymadığı bildirildi.